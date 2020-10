Untersuchung in Xanten : Verein beklagt hohe Nitratwerte in Xantener Brunnenwasser

Xanten Der VSR-Gewässerschutz untersuchte nach eigenen Angaben 77 Proben und stellte in einem Viertel eine Überschreitung des Grenzwertes fest.

In Xanten hatte der Verein nach eigenen Angaben im September Wasserproben von 77 Bürgern untersucht. In etwa 25 Prozent der Tests habe die Nitratkonzentration den Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter überschritten, teilte der Verein mit. In der Wasserprobe eines privat genutzten Brunnens in Vynen zum Beispiel seien 229 Milligramm Nitrat pro Liter gefunden worden. Auch im Wasser von anderen Brunnen seien hohe Werte ermittelt worden: in Marienbaum 75 Milligramm pro Liter, in Lüttingen 94 Milligramm pro Liter, in Birten 76 Milligramm pro Liter und in Drüpt 87 Milligramm pro Liter.