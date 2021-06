Folge der EZB-Politik : Xanten nimmt Kredite auf und bekommt noch Geld dafür

Xanten Wenn sich die Stadt Xanten zurzeit kurzfristig Geld leiht, muss sie mitunter keine Zinsen dafür zahlen, sondern bekommt sogar noch etwas von den Banken. Die Negativzinsen auf Kassenkredite sind eine Folge der EZB-Politik.

Kassenkredite dienen den Kommunen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität). Sie unterscheiden sich von den Investitionskrediten, die eine längere Laufzeit haben und an Investitionsvorhaben wie eine Baumaßnahme gekoppelt sind. Das Volumen von Xantens Kassenkrediten ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wie aus Zahlen der Landesstatistiker von IT NRW hervorgeht, lagen diese Kredite Ende 2010 bei 0,9 Millionen Euro und Ende 2020 bei 14,8 Millionen Euro. Den Anstieg erklärte Grundmann mit der jahrelangen chronischen Unterfinanzierung der Stadt im Umfang von regelmäßig mehr als zwei Millionen Euro. Die laufenden Einnahmen seien also niedriger als die Ausgaben gewesen, eine Feststellung, die auf den überwiegenden Teil der Kommunen in NRW zutrifft. Um die Lücke zu schließen, habe Xanten wie viele andere Kommunen auch Kassenkredite aufnehmen müssen. Darauf habe die Verwaltung in ihren Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen jahrelang hingewiesen. Da eine grundlegende finanzielle Entlastung der Kommunen durch das Land nicht zu erwarten sei, sei es wichtig gewesen, dass der Stadtrat die Grund- und Gewerbesteuern in diesem Jahr erhöht habe. Dadurch werde der weitere Anstieg an Kassenkrediten gebremst.