Strandbad in Xanten : Verdi-Gala an den Gestaden der Wardter Südsee

Verdi-Gala an den Gestaden der Wardter Südsee

Strandbad in Xanten

Xanten (pek) Tagsüber tummeln sich hier noch die Badegäste in der Südsee, abends wird es richtig tragisch, wenn der Gefangenenchor sein Schicksal beklagt und eine der bekanntesten und eindrucksvollsten Melodien der Opernwelt anstimmt.

Das Strandbad in Wardt ist am 7. September Aufführungsort einer großen Verdi-Gala.

Morgens um acht Uhr beginnt an diesem Septembertag der Aufbau. „Der Badebetrieb wird dadurch nicht beeinträchtigt“, erklärt Wilfried Meyer, Chef des Freizeitzentrums Xanten und somit Gastgeber. „Eine Oper und ein neuzeitliches Strandbad – das wird etwas ganz Besonderes“, sagt er. „Ich gehe davon aus, dass die Besucher begeistert sein werden.“

Das Veranstaltungsbüro Paulis gastiert zum dritten Mal in der Domstadt. 2014 gastierte ein Ensemble auf dem Parkplatz hinter der Karthaus mit Mozarts Zauberflöte. 2018 war im Kurpark „Nabucco“ zu hören, und nun also die Gala im Strandbad. Mick Müller: „Die Kulisse passt perfekt zu einer Oper im Sommer.“ Es werde aber keine Aneinanderreihung von einzelnen Arien geben, sondern der Abend werde so inszeniert, dass ein Bogen gespannt werde und alles zusammenhänge.