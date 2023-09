Ermittlungen gegen drei Männer Verdacht auf Brandstiftung in Unterkunft in Xanten

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts einer versuchten schweren Brandstiftung in Xanten. Wie sie am Freitagnachmittag mitteilten, sollen drei Männer am Donnerstagnachmittag in einer kommunalen Unterkunft für geflüchtete Menschen an der Bahnhofstraße Pyrotechnik angezündet haben. Zwei von ihnen wurden zunächst festgenommen, aber wieder freigelassen. Die Ermittlungen dauern an.