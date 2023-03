Neue Regeln Xanten verbietet bandenmäßiges und organisiertes Betteln

Die Verwaltung hatte ihren Vorschlag damit begründet, dass „seit der EU-Osterweiterung vermehrt osteuropäische Bettelbanden nach Xanten“ kommen würden, vor allem während der wärmeren Jahreszeit und des Weihnachtsmarktes. Sie hielten sich tagsüber in der Kernstadt auf und hätten dort feste Plätze. Nachts schliefen sie in Parkanlagen. Die Stadt erhalte deshalb Beschwerden von Bürgern über Müll, Unrat und Fäkalien. Auch Geschäftsleute aus der Innenstadt hätten sich beschwert. Bisher sei in Xanten aber nur aggressives Betteln untersagt. Deshalb schlage sie vor, die Verordnung zu erweitern, „um insbesondere Regelungen zu bandenmäßigem und organisiertem Betteln zu treffen“. Dagegen wolle die Stadt vorgehen, aber natürlich habe weiter jeder Mensch in Xanten das Recht, andere um Geld für das tägliche Leben zu bitten, sagte Bürgermeister Thomas Görtz.