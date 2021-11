Xantener Ortsverband : VdK knackt nächsten Mitglieder-Rekord

Der VdK Xanten ehrte das 700. Mitglied und eine Jubilarin (v.l.): die neuen Mitglieder Thomas und Rita Bauer, Volker Markus, Michael Schumacher, Jubilarin Ursula Schülke und Stefan Klemm. Foto: Randolf Vastmans

Xanten Der Zulauf ist ungebrochen, obwohl wegen der Corona-Pandemie weniger Veranstaltungen möglich sind. Nun hat der Xantener Ortsverband des VdK erstmals mehr als 700 Mitglieder. Der Vorstand sieht dafür mehrere Gründe.

Von Randolf Vastmans

Allgemein ist es gerade für Vereine nicht einfach, Mitglieder zu gewinnen. Aber der Sozialverband VdK – mit mehr als 2,1 Millionen Mitgliedern bundesweit der größte Sozialverband des Landes – stellt in dieser Hinsicht eine große Ausnahme dar. Hier ist die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen nach wie vor ungebrochen. Das macht sich auch im Ortsverband Xanten bemerkbar. Zählte dieser im Januar des Jahres 2010 noch 278 Mitglieder, so sind es momentan bereits 706.

„Viele treten in den VdK ein, um von den Gemeinschaftsveranstaltungen wie Ausflüge, Grünkohlessen und Ähnlichem zu profitieren“, weiß der Vorsitzende des Ortsvereins Xanten, Volker Markus, zu berichten. Allerdings wüssten die meisten Mitglieder auch die andere Arbeit des Vereins zu schätzen. „Wir leisten Lobbyarbeit für unsere Mitglieder“, so Markus, „und wenn Handlungsbedarf besteht, knöpfen wir uns die Politik vor, egal in welcher Couleur.“ Markus sitzt für die SPD im Stadtrat. Der zweite Vorsitzende des VdK Xanten, Michael Schumacher, ist als sachkundiger Bürger im Sozialausschuss vertreten. „Wir haben bereits einige Anträge gestellt“, resümiert er, „und wenn diese negativ beschieden werden, bleiben wir im Interesse unserer Mitglieder am Ball.“

Info Beratung, Ausflüge und Kulturveranstaltungen Angebot Der Sozialverband VdK bietet seinen Mitgliedern Beratung zum Renten- und Behindertenrecht, zur Pflegeversicherung, zum Patientenschutz oder zur Sozialhilfe. Außerdem organisiert er Seniorennachmittage, Ausflüge, Feste und Kulturveranstaltungen.

Altersarmut, Pflege- und Rentenangelegenheiten, Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz, Mobilität, Teilhabe und vieles mehr bilden die Bereiche, in denen der VdK seine Hauptaufgaben sieht. Bei Streitfällen im sozialen Bereich stehen professionelle Rechtsanwälte den Mitgliedern zur Seite. Enge Zusammenarbeit gibt es mit dem Ortsverein der Gemeinde Alpen. So werden viele Gemeinschaftsveranstaltungen zusammen organisiert. „Aufwendige Ausflugsfahrten“, so Stefan Klemm vom VdK Alpen, „könnten wir aufgrund unserer geringeren Mitgliederzahl alleine nicht stemmen“.

Am Donnerstag wurden im Vorfeld eines gemeinsamen Grünkohlessens in der Traditionsgaststätte „Xantener Stuben“ die Eheleute Thomas und Rita Bauer als 700. und 701. Mitglied offiziell begrüßt. Sie kamen durch die Mutter zum VdK. „Mutter war Mitglied und schwärmte stets von den gemeinsamen Ausflügen“, erinnert sich Rita Bauer, „das fanden wir gut, denn so hatte sie Abwechslung.“ Als die Mutter dann irgendwann pflegebedürftig wurde, hätten sie festgestellt, wie kompliziert es für ältere Menschen sei, den ganzen Verwaltungsaufwand zu bestreiten. „Unsere Mutter hatte uns“, so Thomas Bauer, „aber wie geht es dabei Menschen, die niemanden mehr haben?“ Das sei der Moment für die beiden gewesen, ebenfalls Mitglieder im Sozialverband zu werden. „Wir haben einiges an Erfahrungen gesammelt und möchten diese auch ehrenamtlich einbringen“, verspricht Bauer.

Auch eine Jubilar-Ehrung gab es bei dieser Gelegenheit. Die ehemalige Vorsitzende des damaligen Ortsvereins Menzelen, Ursula Schülke, erhielt eine Dankes-Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft. In den Ortsverband Xanten ist sie im Jahr 2015 gewechselt.

Weitere Informationen zum Sozialverband VdK stehen auf der Internetseite www.vdk.de/nrw

