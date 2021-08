Termin in Xanten : VdK wirbt für Corona-Impfung

Xanten Das mobile Impfteam des Kreises Wesel kommt am Donnerstag nach Xanten. Der Sozialverband VdK in Xanten wirbt für die Schutzimpfung gegen das Coronavirus.

In einem Schreiben an seine Mitglieder weist er sie deshalb auf das mobile Impfteam des Kreises Wesel hin, das am Donnerstag, 12. August, in die Stadt kommt. „Der Sozialverband VdK Ortsverband Xanten empfiehlt allen Mitgliedern, die noch nicht geimpft sind, von diesem Angebot Gebrauch zu machen“, schreibt er. Die schweren Krankheitsverläufe und auch die Sterbefälle nach einer Corona-Infektion hätten in den vergangenen Wochen deutlich abgenommen. Dazu hätten „mit Sicherheit“ auch die Impfungen beigetragen. Wer noch keine Gelegenheit gehabt habe, für eine Impfung zu den Impfzentren nach Wesel oder Moers zu fahren, könne sich am Donnerstag ohne Voranmeldung in Xanten impfen lassen. Zwischen 9 und 15 Uhr werde das mobile Impfteam auf dem kleinen Markt sein. Wer nicht mobil sei und deshalb nicht wisse, wie er zum Xantener Markt komme, könne sich an den Ortsverbandsvorsitzenden Volker Markus wenden. „Der VdK wird dann versuchen, eine Lösung zu finden.“ Der VdK wies auf die Informationen vom Kreis Wesel hin, wonach durch das mobile Impfteam jede Person ab 16 Jahren geimpft werden kann, die selbständig in die Impfung einwilligen kann. Bei Jugendlichen sollte möglichst ein Elternteil anwesend sein. Geimpft werde voraussichtlich mit Biontech, erklärte der Kreis Wesel. Die erforderlichen Unterlagen seien mehrsprachig vor Ort und könnten dort doppelt ausgefüllt werden oder über die Internetseite des Kreises Wesel heruntergeladen und vorab doppelt ausgefüllt und mitgebracht werden (mRNA-Impfstoff). Der zweite Impftermin sei dann vier Wochen später am 9 September wieder auf dem Kleinen Markt in Xanten geplant.