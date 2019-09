Sozialverband wächst : Der VdK erwartet sein 600. Mitglied

Xanten

Der VdK wächst weiter. In Xanten hat der Sozialverband mittlerweile 596 Mitglieder. Allein 2019 sind schon 60 Frauen und Männer eingetreten, und der Ortsverbandsvorsitzende Volker Markus rechnet mit einem weiteren Zuwachs. Vielleicht werde der VdK schon am 3. Oktober sein 600. Mitglied in Xanten begrüßen, wenn er sein 70-jähriges Bestehen feiert, sagte Markus am Dienstag, als er mit Michael Schumacher das Programm für das Fest vorstellte.

Die Anfänge des VdK auf dem heutigen Xantener Stadtgebiet reichen bis in den April 1949 zurück, als sich in Birten zum ersten Mal eine Gruppe des Sozialverbandes traf. Daran erinnert der VdK in drei Wochen. Die Feier im Schützenhaus sei schon ausverkauft, sagte Markus weiter. Mehr als 200 Karten seien weggegangen. Zusätzlich würden Ehrengäste erwartet. Der VdK habe Vertreter der Kommunal- und Landespolitik eingeladen.

Die Feier beginnt um 11 Uhr. Ein vierstündiges Programm ist geplant. „Es wird ein fröhliches Fest“, kündigte Markus an. Der Musikverein Vynen werde spielen, Mitglieder würden geehrt, außerdem werde es eine Tombola geben. Die Preise seien von Unternehmen gespendet worden. Überhaupt unter­stütze die regionale Wirtschaft den VdK tatkräftig, damit er dieses Fest auf die Beine stellen könne, ohne hohe Eintrittspreise verlangen zu müssen. Zehn Euro koste eine Karte, abgesehen von den Getränken am Tisch sei alles inklusive, erklärte Markus.

Für das Fest wird ein Shuttle-Service eingerichtet, das übernimmt der Ortsverein Menzelen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Siegfried Remy wird mit einem behindertengerechten Fahrzeug diejenigen abholen, die das Schützen­haus sonst nicht erreichen könnten. Der Weg auf den Fürstenberg sei beschwerlich, sagte Markus. Es sollten alle Mitglieder mitfeiern können, auch wenn sie nicht mehr mobil seien, er danke dem DRK für diesen Service. „Das Angebot wird gut nachgefragt.“