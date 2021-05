Streit um Satz über Obdachlosigkeit : Xantens VdK empört über CDU-Äußerung

Xanten Der Xantener Ortsverband des VdK wirft dem CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Jens Lieven vor, die wirtschaftliche Not vieler Menschen nicht zu sehen. Der Christdemokrat erwidert, Äußerungen von ihm seien aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Michael Schumacher vom Sozialverband VdK in Xanten reagiert empört auf eine Äußerung des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Jens Lieven über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in der Region. In einem offenen Brief fragt er den Christdemokraten, ob seine Partei keine Kommunalpolitik mehr für diejenigen machen, „die nicht mehr mitkommen, die irgendwann obdachlos werden oder aus Xanten wegziehen, weil sie sich ein Leben hier nicht mehr erlauben können“. Und er fügt hinzu: „Aber wahrscheinlich wählen die auch schon lange nicht mehr die ehemalige Volkspartei CDU. Fragen Sie sich mal, warum.“