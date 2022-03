Podiumsdiskussion im Schützenhaus geplant : Xantens VdK befragt Landtagskandidaten

Michael Schumacher (l.) und Sonja Böhm werden die Podiumsdiskussion moderieren. Vorsitzender des VdK in Xanten ist Volker Markus (r.). Foto: Randolf Vastmans

Xanten Der Sozialverband VdK in Xanten plant eine Podiumsdiskussion zur Landtagswahl in NRW mit Vertretern von SPD, CDU, FDP, Grüne, Linke und Die Partei. Auch Gäste werden Fragen stellen können.

Wie bereits zur Bürgermeisterwahl im September 2020 in Xanten veranstalten die VdK-Ortsverbände Xanten und Alpen am Sonntag, 3. April, ab 15 Uhr im Schützenhaus auf dem Fürstenberg eine Podiumsdiskussion zur diesjährigen Landtagswahl mit den Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis Wesel II. Teilnehmer der Diskussion sind Sascha van Beek (CDU, Alpen), René Schneider (SPD, Mitglied des Landtags, Kamp-Lintfort), Niels Awater (Grüne, Rheinberg), Franca Cerutti (FDP, Rheinberg), Manuela Bechert (Linke, Rheinberg) sowie Renan Cengiz (Die Partei, Rheinberg). Der VdK ist ein bundesweiter Sozialverband, in Xanten hat er rund 700 Mitglieder.