Vandalismus im Kurpark Xanten: Görtz kündigt „Maßnahmen gegen Zerstörungswut“ an

Görtz kündigt „Maßnahmen gegen Zerstörungswut“ an

Xanten Unbekannte haben am Wochenende im Kurpark Xanten randaliert. Bürgermeister Görtz kündigt Konsequenzen an.

Unbekannte traten am Wochenende im Kurpark Lampen um, schlugen Glasscheiben ein und rissen Baumbefestigungen aus dem Boden. Offenbar versuchten sie auch, ein Spielgerät anzuzünden. „Wir sind stinksauer“, teilte Bürgermeister Thomas Görtz auf Facebook mit und bat die Bevölkerung um Hinweise auf die Täter. „Bitte helft mit, solche Idioten dingfest zu machen.“

Xantens Bürgermeister kündigte außerdem Maßnahmen an, „um unser aller Eigentum gegen solche Zerstörungswut zu schützen“. Das werde er am Montag in die Wege leiten, schrieb Görtz. „Das werden wir uns nicht gefallen lassen.“