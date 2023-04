Harald Glöckler und Joan Collins Prominenz übernachtet im Xantener Hotel van Bebber

Sicheren Schrittes betrat die 89-jährige über den roten Teppich das Hotel und begab sich auf ihr Zimmer, während im hauseigenen Restaurant „Vittorio“ Harald Glööckler bereits am Tisch saß. Am Abend standen sie zusammen auf der Bühne im Wunderland in Kalkar: Auf der Veranstaltung „Die Goldene Sonne“ des Reisesenders Sonnenklar TV überreichte der Designer der Schauspielerin den Ehrenpreis. Auch Mitglieder der Band Münchner Freiheit checkten im Hotel van Bebber ein. Sie traten am Abend auf der Veranstaltung auf.