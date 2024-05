Kranz niedergelegt US-Amerikaner gedenken in Xanten der Kriegsopfer

Eine Gruppe von US-Amerikanern hat am Mittwochmorgen am Dom in Xanten der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. An der Kreuzigungsgruppe legte sie einen Kranz nieder. An ihm war eine Karte geheftet. Damit erinnerten sie insbesondere an Willem Arondeus (1894 bis 1943), einen niederländischen Kunstmaler, Schriftsteller und Widerstandskämpfer, an Frieda Belinfante (1904 bis 1995), eine niederländisch-amerikanische Cellistin, Dirigentin und Widerstandskämpferin gegen die Nazis, und an alle Menschen, die dafür unterdrückt wurden und werden, wer sie sind. Dazu zitierten sie Willem Arondeus: „Sagt ihnen, dass Homosexuelle keine Feiglinge sind.“ Es sollen seine letzten Worte gewesen sein, bevor er von den Nazis erschossen wurde.