Ungewöhnlicher Diebstahl in Xanten : Unterwäsche aus Keller gestohlen

Ungewöhnlicher Diebstahl in Xanten

Von einer ungewöhnlichen Form des Diebstahls haben zwei Frauen auf der Wache in Xanten berichtet. Demnach würden Mutter und Tochter zusammen in einem Mehrfamilienhaus wohnen und im Keller des Hauses regelmäßig ihre Wäsche waschen und trocknen. An einem Wochenende stellten beide dann fest, dass zwei String Tangas aus der Waschmaschine und zwei BHs von der Wäscheleine gestohlen worden seien. Schaden: Rund 130 Euro. Vom Täter fehle jede Spur.