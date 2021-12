Auftritt von Musikern : Unterstützung für Benefiz-Konzert in Xanten

Xanten Der Konzertorganist Hansjörg Albrecht und der Trompeter Sergei Nakariakov treten am Samstag in Xanten auf. Sie spielen für den guten Zweck. Bürgermeister Thomas Görtz wirbt für den Auftritt.

Der Organist Hansjörg Albrecht aus München und der Trompeter Sergei Nakariakov aus Paris geben am Samstagabend, 11. Dezember, ein Benefizkonzert im St. Viktor Dom. Sie spielen Werke von Bach, Händel, Vivaldi und Brener. Der Erlös soll dabei helfen, dass der Xantener Dom wieder eine Schwalbennestorgel bekommt. Die Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein übernimmt die Honorare der beiden Musiker. Albrecht ist Leiter des Münchener Bach-Chores und Bach-Orchesters, Nakariakov gilt als einer der führenden Trompeter weltweit.

Der Eintritt kostet 25 Euro. Die Karten können unter Tel. 02802 808734 oder per E-Mail an kirchenmusik.dom.xanten@gmail.com bestellt werden. Eine Ermäßigung gibt es nicht. An der Abendkasse werden nur vorbestellte Karten ausgegeben und bezahlt. Einlass ist ab 18.15 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Für den Zutritt zum Dom gilt die 2G-Regel: Besucher müssen also genesen oder geimpft sein. Das wird am Eingang auch kontrolliert. Im Dom ist das Tragen einer Maske erforderlich.