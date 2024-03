Sammlung von Sachspenden Xanten unterstützt Hilfsaktion für die Ukraine

Die Propsteigemeinde Xanten unterstützt wieder eine Hilfsaktion für die Ukraine. Im Vynze Hüss in Vynen werden dafür am Samstag, 9. März, Sachspenden gesammelt. Von 9 Uhr bis 15 Uhr können sie in der ehemaligen Grundschule abgegeben werden. Sie werden über die Aktion „Mario hilft“ in die Ukraine gebracht und dort an Kontaktpersonen vor Ort übergeben.