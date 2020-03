E-Auto für Bringservice : Unterstützung für Einkaufsdienst der Landjugend Lüttingen

Xanten Junge Leute gehen für Menschen in der Corona-Krise einkaufen. Stadt Xanten und Innogy stellen dafür ein Elektro-Auto kostenlos zur Verfügung.

Die Stadt Xanten und das Unternehmen Innogy unterstützen den Einkaufsservice der Landjugend Lüttingen, den diese in der Corona-Krise anbietet. Dadurch können die jungen Frauen und Männer für ihre Lieferfahrten in den nächsten Wochen kostenlos ein Elektro-Auto nutzen, wie die Verwaltung mitteilte. „So geht die Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Er sei froh, dass die Stadt „so hilfsbereite, gerade junge Menschen“ habe. „Darauf kann Xanten stolz sein, und so etwas muss auch unterstützt werden.“