„Eine unglaubliche Erfahrung“ Xantenerin gewinnt Auszeichnung bei Redner-Wettbewerb

Die Xantener Unternehmerin Tanja Zur hat erfolgreich an dem Redner-Wettstreit Speaker Slam in Masterhausen (Rheinland-Pfalz) teilgenommen. Wie sie berichtete, hatten sie und die anderen Teilnehmer jeweils nur vier Minuten Zeit, um das Publikum zu begeistern. In einem so kurzen Vortrag alles Wichtige zu sagen und gleichzeitig die Zuhörer zu fesseln, sei die „Königsdisziplin im professionellen Speaking“, teilte der Veranstalter mit. Die Xantenerin habe auf dem 17. Speaker Slam in Masterhausen „triumphiert“.