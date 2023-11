Bürgermeister richtet Appell an Bevölkerung Stadt Xanten sucht weiteren Wohnraum für Flüchtlinge

In Xanten gebe es momentan 460 Plätze für geflüchtete Menschen, erklärte die Verwaltung weiter. 300 Personen seien in städtischen Unterkünften untergebracht, 170 in Privathäusern. Die Landwehr-Turnhalle sei vorübergehend belegt worden, in Lüttingen werde eine Unterkunft für Geflüchtete geschaffen. Trotzdem „spitzt sich die Flüchtlingssituation zu“, schreibt die Stadt und fragt, ob es noch weitere Gebäude gebe, die als Wohnraum für geflüchtete Menschen genutzt werden könnten. „Haben wir tatsächlich bereits sämtliche Potenziale ausgeschöpft?“ Die Situation verschärfe sich, deshalb bitte er als Bürgermeister die Bevölkerung um Mithilfe, schrieb Görtz in dem Appell.