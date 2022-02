Historisches Gebäude : Unmut über Verkaufspläne für ehemalige Bürgermeisterei Wardt

Xanten Aus der Politik kommt Kritik an den Plänen der Xantener Stadtverwaltung, die alte Bürgermeisterei Wardt zu verkaufen. Die FBI erinnert an Beschlüsse im Stadtrat. Die BBX spricht vom „Winterschlussverkauf“.

Die Ankündigung der Xantener Stadtverwaltung, dass die ehemalige Bürgermeisterei Wardt am Kapitel 7 an eine städtische Tochter verkauft werden soll, hat in der Politik Irritationen und Kritik ausgelöst. Peter Hilbig, Fraktionsvorsitzender der Freien Bürgerinitiative (FBI), erinnerte an den Auftrag, den der Stadtrat der Verwaltung gegeben hatte. Demnach sollte sie ergebnisoffen prüfen, wie die Immobilie am Kapitel weiter genutzt werden könne. Wenn sie dagegen jetzt schon den Erlös aus einem Verkauf im Haushalt einplane, könne nicht von einer ergebnisoffenen Prüfung gesprochen werden, sagte Hilbig. Er habe erwartet, dass die Verwaltung dem Stadtrat einen Vorschlag vorlege und dann die Politik darüber abstimme, bevor weitere Schritte geplant würden.