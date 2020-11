Unfall in Xanten : Traktoranhänger kippt um – Pflanzenschutzmittel läuft aus

Xanten In Xanten hat sich am Samstagmittag ein Unfall ereignet. Ein Traktoranhänger mit Pflanzenschutzmittel kippte in einer Kurve um. Die Flüssigkeit lief auf die Straße.

Gegen 11.20 Uhr fuhr ein Landwirt mit seinem Traktor im Stadtteil Obermörmter auf der Reeser Straße. In der Rechtskurve an der Ecke Papenweg löste sich der Anhänger und kippte um.

Nach Angaben der Kreispolizei Wesel befanden sich rund 4000 Liter Pflanzenschutzmittel in dem Anhänger. Große Mengen des Mittels liefen nach dem Unfall auf die Straße.

Eine Gefahr für die Anwohner gehe von dem Pflanzenschutzmittel nicht aus, erklärte ein Polizeisprecher. Es sei ein Mittel, das auch auf landwirtschaftlich genutzten Feldern ausgebracht werde.

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an. Die betroffenen Straßen waren in dieser Zeit gesperrt. Die Xantener Feuerwehr wurde bei dem Einsatz von den Feuerwehren in Moers und Kalkar unterstützt.

Die Unfallstelle befindet sich nahe des Naturschutzgebiets Reeser Schanz unweit des Rheins.

