Unfall auf B57 in Xanten Auto überschlägt sich – Fahrerin wird leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14.35 Uhr in Xanten ist eine Frau (59) leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war sie mit ihrem Auto aus Richtung Marienbaum gekommen und auf der Mörmterer Straße (B57) in Richtung Xanten gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei sie rechts von der Fahrbahn abgekommen, berichtete die Polizei. Ihr Wagen habe einen Baum touchiert und sich dadurch überschlagen. Auf einem Feld sei das Fahrzeug zum Stehen gekommen. Ein Mann (23) aus Kleve und ein Mann (46) aus Geldern hätten vorbildlich reagiert und seien der Frau zu Hilfe gekommen. Ein weiterer Mann (24), ein Kamp-Lintforter, der ebenfalls an der Unfallstelle vorbeigekommen sei, habe den Notruf abgesetzt. Ein Rettungswagen habe die Xantenerin in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto sei bei dem Unfall so stark beschädigt worden, dass es abgeschleppt werden musste.