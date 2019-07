Zuschuss für Praxis-Eröffnung : Suche Hausarzt, biete Geld

Das Gros der Hausärzte in Xanten und Sonsbeck ist Mitte 50 (Symbolfoto). Foto: dpa

Xanten/Sonsbeck Einer Prognose zufolge fehlen in Xanten und Sonsbeck langfristig Hausärzte. Allgemeinmediziner sollen deshalb mit Zuschüssen dazu motiviert werden, dort eine Praxis zu übernehmen oder zu eröffnen. Bisher interessiert sich aber niemand dafür.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Markus Werning Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg. Autorendetails aufklappen Markus Werning verantwortet die Inhalte der RP-Lokalausgabe Xanten/Rheinberg. zum Autorenprofil

In einigen Städten und Gemeinden des Rheinlands gibt es perspektivisch weniger Hausärzte als es sein sollten, zum Beispiel in Xanten und Sonsbeck. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein hat deshalb Ende 2018 ein Förderprogramm gestartet, um in ländlichen Regionen die ambulante Versorgung weiterhin sicherzustellen. Seitdem kann ein Facharzt für Allgemeinmedizin einen Zuschuss von bis zu 70.000 Euro bekommen, wenn er in einer Förderregion eine Hausarztpraxis eröffnet oder übernimmt. Dafür muss er allerdings mindestens fünf Jahre vor Ort bleiben.

Bisher haben 39 Ärzte dieses Angebot im Rheinland angenommen, sie werden insgesamt mit rund zwei Millionen Euro unterstützt, wie die KV Nordrhein mitteilte.„Mit den von uns unterstützten Medizinern können wir die ambulante Versorgung genau in jenen Regionen verbessern, wo es besonders sinnvoll und notwendig ist“, sagte Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Niederrhein.

Info Hausärztliche Versorgung Bedarf Für die ambulante Versorgung wird festgelegt, wie viele Ärzte es geben sollte (abhängig von der Einwohnerzahl) und wie viele es sind. Aus dem Vergleich berechnet sich der Versorgungsgrad. 100 Prozent bedeutet: Es gibt so viele Ärzte wie benötigt. 75 Prozent oder weniger wären eine Unterversorgung. Beispiele Moers: 108,5 Prozent. Neukirchen-Vluyn: 110,8. Rheinberg 104,7. Wesel/Hamminkeln 103,7. Xanten 90,5 Prozent.

Von den 39 Allgemeinmedizinern hat allerdings niemand in Xanten und Sonsbeck eine Praxis eröffnet oder übernommen. In beiden Kommunen habe es bisher noch keine Interessenten gegeben, die einen Förderantrag eingereicht hätten, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Dabei würde die KV Nordrhein hier sogar 1,5 Hausarztpraxen finanziell fördern, also insgesamt 105.000 Euro ausgeben. Ihren Angaben zufolge gibt es in Xanten (bei rund 21.700 Einwohnern) zehn und in Sonsbeck (bei knapp 8700 Einwohnern) vier Hausärzte. Zwei von ihnen sind über 60 Jahre alt, das Gros ist etwa Mitte 50.

Beide Kommunen sind in das Fördergebiet der KV Nordrhein aufgenommen worden, nachdem der aktuelle Versorgungsgrad, die Altersstruktur der Hausärzte vor Ort und die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung analysiert wurden. „Je geringer der Versorgungsgrad, je höher der Altersdurchschnitt der örtlichen Ärztinnen und Ärzte und je größer die perspektivisch zu versorgende Bevölkerung, desto höher ist auch der Bedarf und die Wahrscheinlichkeit, als zu förderndes Gebiet eingestuft zu werden“, verdeutlichte der Sprecher der KV Nordrhein.

Die Frage, warum sich bislang kein Allgemeinmediziner für eine Förderung in Xanten und Sonsbeck beworben hat, sei schwierig zu beantworten, sagte der Sprecher der KV Nordrhein weiter. Interessenten könnten aber gerade am Niederrhein „aus einer Reihe von Alternativstandorten auswählen“, ergänzte er. Aktuell hat die Kassenärztliche Vereinigung im gesamten Rheinland 20 Förderregionen ausgeschrieben, dazu gehören auch die Städte und Gemeinden Kranenburg, Kleve, Bedburg-Hau, Kalkar, Goch, Uedem sowie Weeze, Kevelaer, Geldern, Issum, Straelen, Kerken, Rheurdt und Wachtendonk.