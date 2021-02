Wintereinbruch am Niederrhein : Niag will Busverkehr nun am Mittag wieder aufnehmen

Niag will Busverkehr nun am Mittag wieder aufnehmen

Am Sonntagvormittag war in Xanten noch ein Fahrzeug der Stadtbuslinie 42 gefahren. Foto: RP/Markus Werning

Update Xanten/Rheinberg Die Niag muss die Wiederaufnahme des Busverkehrs verschieben. Wegen des Wetters müssten die Fahrzeuge voraussichtlich bis mindestens zwölf Uhr am Montag noch in den Depots bleiben, teilte das Unternehmen mit.

Die Niag wird den Busverkehr frühestens am Montagmittag wieder aufnehmen. Das gilt ach für die Schwestergesellschaft Look. Sie hätten zwar gehofft, am Morgen ab 6.45 Uhr den Busbetrieb schrittweise wieder aufnehmen zu können, teilten beide Unternehmen mit. „Die Wetter- und Straßenlage lässt dies aber derzeit leider nicht zu.“ An einzelnen Standorten hätten die Fahrzeuge am frühen Morgen nicht einmal die Depots verlassen können.