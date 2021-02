Wintereinbruch am Niederrhein : Niag will Busverkehr am Montag wieder aufnehmen

Am Sonntagvormittag war in Xanten noch ein Fahrzeug der Stadtbuslinie 42 gefahren. Foto: RP/Markus Werning

Xanten/Rheinberg Wegen Schnee und Eis auf den Straßen hatte die Niag den Busverkehr am Sonntag eingestellt. Am Montagmorgen will sie den Betrieb schrittweise wieder aufnehmen. Kunden müssen aber mit Einschränkungen rechnen.

Die Niag und ihre Schwestergesellschaft Look wollen den Busbetrieb in den Kreisen Wesel, Kleve und im westlichen Duisburg am Montagmorgen ab 6.45 Uhr wieder schrittweise aufnehmen. Wie beide Unternehmen am Sonntagabend mitteilten, gehen sie davon aus, dass die „weiterhin anspruchsvolle Wetter- und Straßenlage“ einen Busverkehr zulassen wird. Da die Wiederaufnahme des Betriebs schrittweise erfolge, müsse aber zunächst mit Ausfällen auf verschiedenen Strecken gerechnet werden. Die Fahrgäste würden deshalb gebeten, aktuelle Informationen in der App oder auf der Homepage der Niag abzurufen.

Am Sonntag hatten die Unternehmen den Betrieb eingestellt, weil der Wintereinbruch einen sicheren Busbetrieb nicht mehr ermöglicht habe, teilten sie mit. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt am Niederrhein unmöglich“, erklärte ein Firmensprecher. Wie in anderen Gebieten blieben die Busse deshalb auch am Niederrhein in den Depots. Die Niag bat die Fahrgäste um Verständnis. Es gehe um die Sicherheit der Fahrgäste und der eigenen Mitarbeiter, sagte ein Sprecher.

In Xanten war am Sonntagvormittag noch ein Fahrzeug der Stadtbuslinie 42 gefahren. Aber an anderen Standorten hätten die Fahrzeuge bei Schichtbeginn am frühen Sonntagmorgen wegen der überfrierenden Nässe nicht einmal die Depots verlassen können, erklärte der Niga-Sprecher weiter. Im Laufe des Vormittags habe sich die Wetterlage weiter verschärft, erklärte der Sprecher.

