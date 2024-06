Reform der Grundsteuer Hebesätze könnten in Xanten und Rheinberg über die 1000-er Marke steigen

Die Hebesätze für die Grundsteuer B müssen in den Städten Rheinberg und Xanten zum nächsten Jahr erneut erhöht und dann über die 1000er Marke steigen, wenn beide Kommunen 2025 in etwa so viel über die kommunale Steuer einnehmen wollen wie 2024. Das geht aus einer Übersicht des Landesfinanzministeriums von Nordrhein-Westfalen hervor. Demnach müsste Rheinberg den Hebesatz für die Grundsteuer B von 590 auf 1079 Prozentpunkte anheben und Xanten von 965 auf 1126 Prozentpunkte, damit die Grundsteuerreform für sie aufkommensneutral ist.