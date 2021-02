Winter am Niederrhein : Busse der Niag bleiben am Montag im Depot

Foto: RP/Markus Werning

Update Xanten/Rheinberg Auch am Montag werden keine Busse der Niag fahren. „Die Straßen- und Wetterlage am Niederrhein macht eine sichere Fahrt leider weiterhin unmöglich“, teilte das Unternehmen mit. Ob und wann der Busverkehr am Dienstag wieder aufgenommen werden kann, ist noch unklar.

Die Niag lässt ihre Busse am Montag in den Depots. Das gilt auch für die Schwestergesellschaft Look. „Anders als in den rein städtischen Regionen des Ruhrgebiets verbinden die Linien von Niag und Look vielfach Städte und ländliche Regionen“, teilten die Unternehmen mit. „Viele hiervon sind von den winterlichen Straßenverhältnissen stärker betroffen als zum Beispiel die angrenzenden Städte Duisburg und Krefeld.“ Nach eingehender Lagebeurteilung hätten sich Niag und Look deshalb dazu entschlossen, am Montag keine Fahrten anzubieten. „Die Straßen- und Wetterlage am Niederrhein macht eine sichere Fahrt leider weiterhin unmöglich.“

Ob der Busverkehr am Dienstag wieder aufgenommen werden kann, könne voraussichtlich erst am Dienstagfrüh entschieden werden, teilten die Unternehmen weiter mit. Die Fahrgäste würden gebeten, aktuelle Informationen in der App oder auf der Homepage der Niag abzurufen.

Am Sonntag hatten die Unternehmen den Betrieb eingestellt, weil der Wintereinbruch einen sicheren Busbetrieb nicht mehr ermöglicht habe, teilten sie mit. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt am Niederrhein unmöglich“, erklärte ein Firmensprecher. Wie in anderen Gebieten blieben die Busse deshalb auch am Niederrhein in den Depots.

(wer)