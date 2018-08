Xanten und Alpen: Tischlerlehrlinge machen Abschluss

Xanten/Alpen Am Sonntag haben die Tischlerlehrlinge im Kreise ihrer Familien und Ausbildungsbetriebe ihre Gesellenstücke ausgestellt. Im Rahmen der Lossprechung wurden sie zu Gesellen erklärt.

Ein Blick auf die ausgestellten Stücke ließ Laien nur erahnen, wie viel Arbeit und Mühe in jedem einzelnen Objekt stecken muss. Auch der Jury fiel die Benennung der ersten drei Plätze alles andere als leicht. „Wir haben uns richtig gestritten, was jetzt gut und was noch besser ist“, verriet Marco Lanowy, Geschäftsführer von Alberto GmbH & Co. KG und Jury-Mitglied.

„Ein Schlecht gab es nicht.“ „Noch besser“ waren letztendlich drei der 34 Gesellen: Wanda Seegers aus Sonsbeck – Ausbildungsbetrieb ,holz art’ (Andreas Rennings) in Xanten –, eine der drei Gesellinnen des Jahrgangs, mit einem Schreibtisch in HPL („High Pressure Laminate“, unter Hochdruck verpresstes Laminat) und Zebrano auf dem dritten, Florian Neuhaus mit einem Objektmöbel in HPL und Eiche auf Platz zwei und Esra Heuermann mit einem Objektmöbel in Eiche mit Messing und Leder auf Platz eins. Da haben sich die rund 100 Stunden Arbeit am Gesellenstück wirklich gelohnt.