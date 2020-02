Vandalismus in Xanten : Unbekannte zerstören Scheiben an Bushaltehäuschen

Xanten An mehreren Bushaltestellen im Xantener Stadtgebiet sind die Scheiben eingeschlagen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas gesehen haben.

Unbekannte haben am Wochenende in Xanten an mehreren Bushaltestellen die Scheiben eingeschlagen. Das berichtet die Polizei. Sie bittet um Hinweise von Zeugen. Nach den ersten Ermittlungen wurden die Scheiben an Bushaltestellen am Bahnhof, in Höhe des Archäologischen Parks (APX) und in Lüttingen zerstört, zum Beispiel an der Hildegard-von-Bingen-Straße. Wahrscheinlich waren die Täter am Sonntagabend unterwegs gewesen: Ein Zeuge hatte gegen 21.15 Uhr an der Bahnhofsstraße ein verdächtiges Geräusch gehört und anschließend an einer Bushaltestelle zerstörte Scheiben entdeckt.