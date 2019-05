Ins Lehrerzimmer eingestiegen : Unbekannte wüten am Gymnasium in Xanten

Unbekannte wüten am Gymnasium in Xanten

Xanten Zuerst randalierten sie auf dem Schulhof, dann stieg kletterte mindestens einer von ihnen ins Gebäude. Aber als im gymnasium der Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter. Die Polizei bittet um Hinweise.

(RP) Unbekannte Täter haben am Samstag gegen 3.45 Uhr auf dem Schulhof Stiftsgymnasiums an der Johannes-Janssen-Straße randaliert, wie die Polizei mitteilt. Sie hoben einen Gullideckel aus der Verankerung, entnahmen mehrere Pflastersteine vom Parkplatz des Direktors und stapelten sie am Rand. Dann stieg mindestens eine Person über ein auf Kipp stehendes Fenster ins Lehrerzimmer ein.