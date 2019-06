Vandalismus in Xanten : Unbekannte Täter reißen Kunstwerk vom DreiGiebelHaus

Vandalismus in Xanten

Xanten In Xanten ist am Wochenende ein Kunstwerk schwer beschädigt worden. Der Edelstahl-Würfel wurde vom DreiGiebelHaus gerissen. Die Hintergründe sind unklar. Der Kunstverein bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Unbekannte Täter rissen die Plastik des Künstlers Günther Zins vom Vordach des „DreiGiebelHauses“. Nach einer Einschätzung des Kunstvereins Xanten (KUX) ist der Edelstahl-Würfel dabei zerstört worden. Vorstandsmitglied Waltraud Schmidt-Jungnitsch zeigte sich tief erschüttert. Sie kündigte an, bei der Polizei Anzeige zu erstatten und eine Belohnung von 1000 Euro auf Hinweise zur Ergreifung der Täter auszusetzen.

Nach den bisher vorliegenden Informationen wurde die Plastik am Samstagvormittag vor dem „DreiGiebelHaus“ gefunden. Der Würfel muss also in der Nacht davor heruntergerissen worden sein. Die Edelstahlrohre sind verbogen und weisen Schleifspuren auf. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Möglicherweise habe jemand die Plastik stehlen wollen oder es handele sich schlicht um Vandalismus, sagte Schmidt-Jungnitsch.