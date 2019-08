Holzsprossen abgerissen : Vandalismus am Gradierwerk: Stadt erstattet Anzeige

Mehrere Holzsprossen wurden durchgebrochen oder ganz abgerissen. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Am Wochenende sind am Gradierwerk in Xanten mehrere Holzsprossen zerbrochen und abgerissen worden. Bisher ist nicht bekannt, wer dafür verantwortlich ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf Facebook berichtete eine Frau, sie habe in der Nacht von Freitag auf Samstag dort mehrere Personen gehört. Die Stadt werde Anzeige gegen Unbekannt erstatten, teilte Bürgermeister Thomas Görtz am Montag mit. Der Schaden werde repariert. Es ist das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen, dass Sprossen an der Holzkonstruktion beschädigt wurden. Der Betrieb der Anlage ist dadurch nicht beeinträchtigt. Das Gradierwerk läuft normal weiter. Die Sprossen zieren die Sitzbänke auf beiden Seiten des Bauwerks.

(wer)