Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in vier Kitas in Xanten ein

Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Xanten Innerhalb eines Wochenendes ist in vier Kitas in Xanten eingebrochen worden. Die Täter brachen Türen und Fenster auf, durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Unbekannte Täter sind am Wochenende in vier Kindergärten und Kindertagesstätten in Xanten, Vynen und Marienbaum eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist noch nicht ganz klar, ob und wie viel sie überall gestohlen haben. In mindestens zwei Einrichtungen wurden aber Laptops und Tablets mitgenommen, in einer Kita auch Bargeld. Außerdem beschädigten die Täter Türen und Fenster, durchwühlten Schränke und Schubladen, warfen Flaschen um. Die Leiterin einer Kita berichtete, dass die Räume am Montagmorgen fast schon verwüstet gewesen seien. Überall sei Wasser auf dem Boden gewesen. Die Erzieherinnen hätten die Kita erst einmal aufräumen müssen.

Die Polizei war am Montagmorgen in allen vier Einrichtungen und sicherte Spuren. In mindestens einer Kita war deshalb kein normaler Betrieb möglich, zumal die Verwüstungen beseitigt werden mussten. Aber auch diese Kita will am Dienstag wieder normal öffnen.

Bei drei Einrichtungen lässt sich die Tatzeit bisher nur auf das Wochenende eingrenzen. Die Einbrecher müssen irgendwann zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen zugeschlagen haben. Im vierten Fall, in der Kita an der Heinrich-Lensing-Straße, geschah der Einbruch zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh. Die anderen Einrichtungen liegen an der Milchstraße in Marienbaum, am Timmermannsweg in Vynen und am Fildersteg in Xanten. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, dass sie sich an die Wache in Xanten wenden, Tel. 02801 71420.

(wer)