Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Pfarrbüro in Xanten

Einbruch in Pfarrbüro in Xanten

Xanten Die Täter hebelten einen Tresor auf und stahlen Bargeld: Unbekannte sind in das Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde in Xanten eingebrochen.

Das Pfarrbüro liegt an der Kurfürstenstraße in Xanten. Der Einbruch ereignete sich zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.45 Uhr. Es ist fünfte der Einbruch in ein evangelisches Gemeindebüro im linksrheinischen Teil des Kreises Wesel und im benachbarten Kreis Kleve binnen kurzer Zeit. In den vergangenen Monaten waren die Gemeindehäuser in Alpen, Rheinberg, Neukirchen-Vluyn und Issum betroffen. Ob es einen Zusammenhang gibt, würden die Ermittlungen zeigen, sagte eine Polizeisprecherin.