Polizei sucht Zeugen : Unbekannte beschmieren Schulgebäude in Xanten

Xanten In Xanten ist wieder ein Schulgebäude beschmiert worden. Nun sucht die Polizei eine Gruppe Jugendlicher – die sieben Mädchen und Jungen sind dort gesehen worden.

Die Polizei fahndet nach einer Gruppe von sieben Jugendlichen, die am Wochenende in Xanten ein Schulgebäude mit Graffiti beschmiert haben soll, und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, wurden die drei Mädchen und Jungen am Samstagabend gegen 23 Uhr von einer Sicherheitsfirma auf dem Schulhof an der Kolpingstraße angetroffen, ergriffen aber sofort die Flucht und liefen in Richtung Holzweg weg. Die Polizei stellte Sprühdosen sicher. Die Täter hatten damit das Schulgebäude und eine Sitzbank beschmiert, unter anderem mit den Schriftzügen „THC“, „187“, „FROST“ und „UFF“.