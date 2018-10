Xanten: Umbaumaßnahmen am und im St. Elisabeth-Haus

Altenpflege in Xanten : Schritt für Schritt in die Pflege-Zukunft

Prokurist Alexander Noack und Heimleiter Ulrich Hoffmann freuen sich über die Sanierung des St-Elisabeth-Hauses. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Seit 2017 wird das St.-Elisabeth-Haus für 4,7 Millionen Euro umgebaut. Mit dem letzten Abschnitt wurde nun begonnen.

Gertrud Pauels lebt gerne im Seniorenzentrum St.-Elisabeth-Haus. „Ich habe hier einen schönen Altentag“, sagt die Xantenerin und greift zu den Socken, die sie gerade strickt. Seit acht Jahren wohnt die 97-Jährige in der Einrichtung an der Helena-Straße, erst vor einigen Monaten hat sie dort ein neues großes Zimmer unterm Dach bezogen.

Denn seit Januar 2017 wird im St.-Elisabeth-Haus Etage für Etage auf links gekrempelt und umgebaut. Grund: Zum 1. August ist das neue Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) in Kraft getreten, das der ehemalige Gesundheitsminister Laumann (SPD) noch auf den Weg gebracht hatte. Und das legt unter anderem fest, dass 80 Prozent aller Zimmer in Pflegeheimen Einzelzimmer sein müssen. Außerdem sind nur noch direkt vom Zimmer aus zugängliche Einzel- oder maximal von zwei Zimmern aus nutzbare Bäder erlaubt. Gleichzeitig soll die Zahl der Plätze in den Heimen soweit als möglich auf 80 reduziert werden. Und: Wohnangebote nach diesem Gesetz sollen „in räumlicher Anbindung an Wohnsiedlungen errichtet werden und so gelegen sein, dass den Nutzern eine Teilhabe am Leben in der örtlichen Gemeinschaft möglich ist“.

Info Zahlen und Fakten zum St.-Elisabeth-Haus 64 vollstationäre Pflegeplätze gibt es im Seniorenzentrum St. Eliabeth-Haus in Xanten (Helenastraße 2), inklusive der sechs Zimmer, die für die Kurzzeitpflege vorgehalten werden. 12 Tagespflegeplätze bietet der Träger der Einrichtung, die Franziskus GmbH Kleve, an, außerdem 15 betreute Wohnungen (12 für eine Person, drei Wohnungen für zwei Personen). Wissenswertes In einer großen Küche wird täglich für 100 Menschen gekocht. Die Bewohner sind überwiegend weiblich, das Durchschnittsalter liegt bei 85 Jahren. Zwei Drittel der Bewohner sind demenziell erkrankt. Leiter der Einrichtung ist Ulrich Hoffmann (02801 711101), Pflegedienstleiterin ist Sabine Pontkees-Graefenstein (02801 711112).

Die Zentrumsnähe ist beim St.-Elisabeth-Haus gegeben. Das Problem mit den Doppelzimmern (bisher gab es 18 Doppelzimmer, in Zukunft werden es nur noch vier sein) wird derzeit gelöst. 4,7 Millionen Euro investiert der Träger der Einrichtung, die Franziskus GmbH in Kleve, in das Haus aus den 90er Jahren, das in drei Bauabschnitten nach den Plänen des Architekturbüros Ader und Kleemann aus Kalkar erweitert, umgebaut, renoviert wird.



Die ersten beiden Bauabschnitte sind fertig, jetzt wird die letzte Phase in Angriff genommen: Komplett-Umbau der ehemaligen Tagespflege im Erdgeschoss, die nun in die neuen Räume im ersten Obergeschoss gezogen ist. Insgesamt 30 Senioren nutzen die zwölf Tagespflegeplätze, manche von ihnen kommen jeden Tag, manche nur ein- oder drei Mal in der Woche. Dort, wo sie bislang untergebracht war, entstehen nun im dritten Bauabschnitt sechs Einzelzimmer, jedes um die 30 Quadratmeter groß, alle mit eigenem Bad.

Doch der Reihe nach. „Wir haben mit dem Dachboden angefangen“, erzählen Ulrich Hoffmann (58), seit 18 Jahren Leiter des Seniorenzentrums, und Alexander Noack, Geschäftsbereichsleiter des Katholischen Alten- und Pflegenetzwerkes KAN am Niederrhein, in dem zwölf Seniorenheime von drei verschiedenen Trägern zusammengeschlossen sind. „Und wenn ich Dachboden sage, dann meine ich auch Dachboden: außer Spinnweben gab es hier nichts!“ Es wurden Gauben gesetzt, Wände gezogen, sanitäre Anlagen geschaffen. Heute gibt es im Dachgeschoss acht Einzelzimmer, in einem von ihnen wohnt Gertrud Pauels, hat es sich mit einem Teil ihrer Möbel von daheim gemütlich gemacht und genießt die Aussicht über die Stadt.