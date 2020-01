St.-Elisabeth-Haus in Xanten : Umbau von Pflegeheim beendet

Moderne Architektur sorgt für zusätzlichen Platz und viel natürliches Licht. Foto: KAN/Thomas Momsen

Xanten Das St.-Elisabeth-Haus in Xanten verfügt nun über mehr Einzelzimmer.

Das St.-Elisabeth-Haus in Xanten ist in den vergangenen drei Jahren für 5,4 Millionen Euro umgebaut und renoviert worden. Dadurch habe das Seniorenzentrum in der Innenstadt an Licht, Raum und Komfort gewonnen, erklärte Leiterin Sabine Graefenstein-Pontkees. „Das Ergebnis begeistert Bewohner und Mitarbeiter.“

Das St.-Elisabeth-Haus gehört zum Katholischen Alten- und Pflegehilfe-Netzwerk am Niederrhein (KAN). 64 Senioren können im Pflegezentrum wohnen. Außerdem bietet es zwölf Tagespflege-Plätze. Mit den Bauarbeiten war im Januar 2017 begonnen worden. Hintergrund war das neue Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) in NRW, das Anforderungen an Pflegeheime stellt, unter anderem zur Anzahl der Doppel- und Einzelzimmer. Das St.-Elisabeth-Haus hatte vor dem Umbau 18 Doppelzimmer. Nun sind es vier. Außerdem gibt es nun 56 Einzelzimmer (vorher 28). Im ausgebauten Dachgeschoss sind allein acht neu geschaffen worden.

Ottmar Ricken, Sabine Graefenstein-Pontkees und Alexander Noack (v.l.) freuen sich über den gelungenen Umbau des St.-Elisabeth-Hauses. Foto: KAN/Thomas Momsen