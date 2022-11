Ukraininische Flüchtlinge in Birten : Integration mit Schere, Kleber und Papier

Die Pfadfinder bastelten mit ukrainischen Kindern Laternen für den Martinszug. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten In Birten haben Pfarrgemeinde und Pfadfinder mit ukrainischen Kindern Martinslaternen gebastelt. Dabei ging es auch um die Geschichte von der Mantelteilung.

In der Woche vor dem St.-Martinsfest herrschte im Gebäude der ehemaligen Katholischen Grundschule Birten mehr Betrieb als sonst. Der Grund für das fröhliche Treiben war schnell auszumachen: Die ukrainischen Kinder, die mit ihren Familien in der Grundschule und in einem Privathaushalt in Birten sowie im Katharinenhaus am St.-Josef-Hospital leben, waren zum Laternenbasteln eingeladen worden. Empfangen -wurden die zahlreichen Jungen und Mädchen im Alter von vier bis 14 Jahren von Küsterin Sylvia Theismann, von der Gruppenleiterin der Xantener Pfadfinderinnen, Maren Junghänel, und von der aus der Ukraine stammenden Birtenerin Svitlana Düsterhus.

Die Freude bei den Kindern war groß, als sie das Bastelmaterial, Scheren, Klebstoff, Federn aus buntem Transparentpapier, Pfeifenputzer und Pappschachteln entdeckten. Unter dem freundlichen Mitwirken von insgesamt fünf Erwachsenen und fünf Caravelles, das sind die Pfadfinderinnen im Alter von 13 bis 16 Jahren, entstanden in einer lustigen Bastelstunde 18 schöne Laternen in Eulenform.

Nach dem Bekanntheitsgrad der Martinslegende in der Ukraine befragt, erklärte Düsterhus: „In der Ukraine sind die Martinsbräuche kaum bekannt, daher haben wir die Legende auch übersetzt und sie allen ukrainischen Familien zukommen lassen.“ Während der Bastelstunde bot Düsterhus, die oft bei Treffen im gesamten Stadtgebiet Xanten als Dolmetscherin fungiert, wertvolle Hilfe beim Verstehen der Instruktionen. Ihre Nichte Kamila Kalinsky, die seit dem Ausbruch des Krieges mit ihrer Mutter Okzana in Birten wohnt, habe sich sehr über ihre schöne Fackel gefreut und den Martinsumzug freudig mit ihr erhellt, so Düsterhus.

Auch Theismann erklärte: „Die 18 ukrainischen Kinder sind voller Freude in Begleitung ihrer Eltern oder Verwandten mit ihren selbst gebastelten Fackeln im Martinszug mitgezogen, sie haben sich nachher sehr höflich bei mir bedankt.“ Die Einladungen zu dem Bastelnachmittag waren in ukrainischer Sprache teilweise in einer persönlichen Übergabe oder durch Aushänge an der Birtener Schule und am St.-Josef-Krankenhaus übermittelt worden. Die Kosten für die Bastelaktion wurden vom Gemeindeausschuss der Pfarrgemeinde Birten übernommen. „Dieses Angebot war eines von mehreren, das die Xantener Pfadfinderinnen für die ukrainischen Kinder auf dem Hof der Birtener Grundschule gemacht haben“, erklärte Theismann. Die Spielangebote der Pfadfinderinnen würden sehr gern von den ukrainischen Kindern angenommen.

