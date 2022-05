Übung am besonderen Objekt : Xantens Feuerwehr trainiert den Ernstfall am Dom

Xanten Sollte es einmal im Xantener Dom brennen, steht die Freiwillige Feuerwehr vor einer besonderen Herausforderung. Deshalb trainiert sie regelmäßig für den Ernstfall. So wie am Freitagabend.

Ein großes Aufgebot der Freiwilligen Feuerwehr Xanten ist am Freitagabend zum Viktor-Dom ausgerückt. Bei dem Einsatz handelte es sich allerding nur um eine Übung der Löschzüge Mitte und Nord, wie die Einsatzkräfte unserer Redaktion berichteten. Das angenommene Szenario war demnach ein Brand auf einer Arbeitsplattform im Mittelschiff des Doms. Zusätzlich galten drei Personen als vermisst und mussten teilweise über die Drehleiter außen am Dom gerettet werden.

Zielsetzung sei vor allem gewesen, die Maßnahmen an einem besonderen Objekt zu trainieren, berichtete die Feuerwehr weiter. Beim Dom sei sie mit ganz anderen örtlichen Gegebenheiten als bei üblichen Wohngebäuden konfrontiert. Neben Arbeiten in großer Höhe stellten die engen und verwinkelten Zugänge in das Dach und die Türme besondere Anforderungen. Die Einsatztaktik und die Durchführung würden sich somit von denen bei normalen Wohngebäuden unterscheiden. Zusätzlich hätten sich die Einsatzkräfte mit feuerwehrtechnischen Einrichtungen am Dom wie etwa Steigleitungen vertraut gemacht.