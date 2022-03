Nach Hinweisen von Bürgern : Überholverbot auf Sonsbecker Straße – Stadt Xanten bessert nach

Dort, wo in der Mitte kein Grünstreifen ist, wo also Autos und Lastwagen auf die Gegenfahrbahn ausweichen könne, um Radfahrer zu überholen, wird das Verbot wieder aufgehoben (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Auf weiten Teilen der Sonsbecker Straße in Xanten ist es für Autos und Lastwagen verboten, Radfahrer zu überholen. Auf einem Stück wird dieses Verbot aber wieder aufgehoben. Die Verwaltung reagiert damit auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Stadt Xanten plant eine Änderung am Überholverbot auf der Sonsbecker Straße. Wie Bürgermeister Thomas Görtz in der Ratssitzung am Dienstagabend ankündigte, soll es auf dem stadtauswärts hinteren Teil, „wo der Grünstreifen entfällt“, wieder aufgehoben werden. Dort, wo Autos und Lastwagen auf die Gegenfahrbahn ausweichen könnten, um Radfahrer zu überholen, müsse das Überholen auch nicht verboten werden, dort würden die Schilder wieder abmontiert, sagte er. Darüber habe er auch schon mit dem Ordnungsamt gesprochen, nachdem er sich die Situation vor Ort angesehen habe, sowohl mit dem Auto, als auch mit dem Fahrrad. Anlass seien Hinweise aus der Bevölkerung gewesen. „Daran sieht man, die Verwaltung lernt. Das war auch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten.“