Tradition in Xanten : Turmbläser läuten Weihnachten ein

Von hoch oben des Domes: Das Turmblasen an Heiligabend hat Tradition in Xanten. Foto: Ralf Hohl (hohl)/Hohl, Ralf (hohl)

Xanten Es ist eine beliebte Tradition: An Heiligabend steigen Turmbläser auf den Xantener Dom und spielen Weihnachtslieder. Auch in diesem Jahr. Selbst wenn es regnen sollte.

Wenn Hermann-Josef van Bebber am Nachmittag des Heiligen Abends seine Tuba einpackt und zum Dom in Xanten geht, „dann fängt für mich Weihnachten an“. Für viele andere Menschen auch: Auf dem Marktplatz hören sie dann zu, wie van Bebber und die anderen Turmbläser hoch oben auf dem Dom Weihnachtslieder spielen.

Am Dienstag, 24. Dezember, beginnen sie um 15.30 Uhr. Etwa eine Stunde lang, also bis zur Familienmesse um 16.30 Uhr im Dom, stimmen sie die Menschen auf Weihnachten ein. Dabei wechseln sie sich mit der Läuterkompanie ab, die zu Beginn und nach jedem Lied die Glocken erklingen lassen. Auch die Evangelische Kirche beteiligt sich, sagt van Bebber.

Die Tradition der Turmbläser an Heiligabend in Xanten gibt es schon sehr lange. Van Bebber ist seit 1980 dabei, Alfred Opel noch länger – dessen Familie hat die Tradition in der Domstadt begründet. Van Bebber rechnet mit etwa 20 Turmbläsern am Dienstag. Sie werden verschiedene Instrumente spielen, zum Beispiel Trompete, Horn, Saxophon, Querflöte.