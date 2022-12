Tradition in Xanten Turmbläser läuten Weihnachten ein

Früher, als Hermann-Josef van Bebber noch ein Blumengeschäft hatte, fing für ihn Weihnachten an, wenn er an Heiligabend auf den Dom hinaufstieg und zusammen mit den anderen Turmbläsern Weihnachtslieder spielte. So dürfte es vielen Menschen gehen, auch heute noch. Auch an diesem Heiligabend spielen die Turmbläser. Um 15.30 Uhr beginnen sie, fünf Lieder stehen auf ihrer Liste. Das kleine Konzert hoch oben über Xantens Dächern endet mit „Stille Nacht, heilige Nacht“. Die Turmbläser wechseln sich mit den Kirchenglocken ab, die nach jedem Lied läuten, bevor der nächste Titel gespielt wird. Van Bebber, dessen Tochter und Enkel auch dabei sind, steigt schon seit mehr als 40 Jahren als Turmbläser an Heiligabend auf den Dom. Noch länger ist Alfred Opel dabei: mehr als 50 Jahre. Insgesamt werden es in diesem Jahr wohl wieder 18 Turmbläser sein – mit verschiedenen Instrumenten wie Tuba, Trompete und Saxophon. An Weihnachten sind sie noch ein zweites Mal zu hören: Am 26. Dezember spielen sie im Dom in der Heiligen Messe, die um 9.30 Uhr beginnt. Die Xantener Bläserfreunde beginnen schon um 9 Uhr mit einer musikalischen Einstimmung. „Es lohnt sich also, früher zu kommen“, sagt Hermann-Josef van Bebber.