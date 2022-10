Linus Riedel mit 91 Jahren gestorben : Trauer um einen Xantener Kämpfer für Kinder

Linus Riedel an seinem 90. Geburtstag am 14. Juni 2021 (Archivfoto). Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Linus Riedel war Mitbegründer und 32 Jahre lang Leiter der ehemaligen Engelbert-Humperdinck-Förderschule. Nun ist der Pädagoge aus Leidenschaft mit 91 Jahren gestorben.

Sein Name steht in Xanten für bahnbrechendes Engagement für Kinder: Linus Riedel war Mitbegründer und 32 Jahre lang Leiter der ehemaligen Engelbert-Humperdinck-Förderschule. Seine Arbeit gab vielen Kindern mit Förderbedarf erstmals Perspektive. Jetzt ist der Pädagoge aus Leidenschaft mit 91 Jahren gestorben.

Nach seinem ersten Staatsexamen wurde der in Breslau, Oberschlesien, geborene Linus Riedlel zunächst 1959 Volksschullehrer in Sonsbeck. Zwei Jahre später bekam er den Auftrag, in Xanten eine „Hilfsschule“ aufzubauen, in der man sich um beeinträchtigte Kinder kümmert.