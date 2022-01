Xantener starb im Alter von 83 Jahren : Trauer auch in Russland nach Tod von Heinrich Gundlach

Xanten Der Xantener Heinrich Gundlach ist am vergangenen Montag gestorben. Auch Menschen aus der russischen Stadt Arsamas teilen ihre „aufrichtige Anteilnahme“ mit. Gundlach hatte einen Schüleraustausch dorthin organisiert.

Die Nachricht von Heinrich Gundlachs Tod hat auch in der russischen Stadt Arsamas Trauer ausgelöst. „Wir sind dankbar, dass wir so einen Menschen gekannt haben“, schrieben Vertreter des dortigen Gymnasiums in einer E-Mail nach Deutschland. „Wir bedauern den Verlust.“ Der langjährige Tus-Xanten-Vorsitzende und Kommunalpolitiker Gundlach war am vergangenen Montag im Alter von 83 Jahren gestorben. Die Trauerfeier ist am Montag, 14 Uhr, im Dom.