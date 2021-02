Folge der Corona-Krise : Xantens Tourismus-Zahlen waren 2020 so niedrig wie zuletzt 2006 und 2004

Zimmerschlüssel eines Hotels (Symbolbild): Foto: dpa/Sven Hoppe

Xanten Eine Auswertung der Landesstatistiker zeigt, welche Folgen die Corona-Krise für den Tourismus in Xanten hat. Es kamen so wenige Gäste in die Stadt und übernachteten hier wie zuletzt vor etwa 15 Jahren.

Die Zahlen dürften keine Überraschung sein, aber sie zeigen, wie sehr der Tourismus in Xanten 2020 unter der Corona-Krise gelitten hat: In den zwölf Monaten wurden in der Stadt 38.900 Gäste-Ankünfte gezählt, das waren 45,8 Prozent weniger als 2019. Die Besucher blieben insgesamt 84.840 Nächte (minus 39,4 Prozent). 2019 waren in Xanten noch 140.037 Gästeübernachtungen gezählt worden. Das geht aus einer Übersicht des Statistischen Landesamtes IT NRW hervor.

Landesweit sanken die Zahlen sogar auf die niedrigsten Werte seit 30 bis 35 Jahren, wie die Statistiker weiter mitteilten. Demnach wurden in ganz Nordrhein-Westfalen elf Millionen Gäste und 28,5 Millionen Übernachtungen gezählt. Das waren 54,9 Prozent weniger Besucher und 46,5 Prozent weniger Übernachtungen als im Jahr 2019. In Xanten waren diese beiden Werte 2020 so niedrig wie seit 2004 (Gästeankünfte) und 2006 (Übernachtungen) nicht mehr.

Wegen der Corona-Pandemie waren touristische Übernachtungen 2020 über viele Wochen verboten gewesen. Auch der Reiseverkehr wurde erschwert. Der Rückgang bei den Besucherzahlen aus dem Ausland war deshalb auch noch größer. 2020 wurden in Xanten 2009 Gästeankünfte aus anderen Ländern gezählt, 65,6 Prozent weniger als 2019. Sie blieben 4139 Nächte in der Stadt (minus 61,7 Prozent). Ein Jahr vorher waren es in Xanten noch 10.795 Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland gewesen.