Steigende Übernachtungszahlen : Xantens Tourismus wächst weiter

Allein der Archäologische Park Xanten wird jedes Jahr von Hunderttausenden Menschen besucht. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Die Statistiker zählen deutlich mehr Übernachtungen. TIX-Chefin Sabine van der List hofft auf das neue Hotel.

Markus Werning Von Markus Werning

Im vergangenen Jahr haben deutlich mehr Touristen und Geschäftsreisende in Xanten übernachtet als zuvor. Es könnten aber noch mehr sein, wenn das neue Hotel mit dem geplanten Wellness-Bereich gebaut wird, sagt Sabine van der List, Geschäftsführerin der Tourist Information Xanten (TIX). Ein Überblick über das Tourismusjahr 2018 in Xanten.

Übernachtungen 2018 wurden in Xanten insgesamt 144.836 Gästeübernachtungen gezählt, wie das statistische Landesamt IT-NRW mitteilte. Das waren 3,5 Prozent mehr als im Jahr 2017 und nach Angaben der Statistiker so viele wie noch nie. 2008 wurden 87.691 Übernachtungen gezählt, 1998 noch 42.957. Im Kreis Wesel waren es im vergangenen Jahr 824.206 Übernachtungen (plus 6,9 Prozent) und landesweit 51.927.031 (plus 0,8 Prozent). Es könnten einige Übernachtungen mehr sein: In der Statistik werden nur gewerbliche Betriebe mit mindestens zehn Betten erfasst. Zu den Übernachtungsgästen kommen noch Menschen hinzu, die nur für ein paar Stunden oder einen Tag nach Xanten kommen, um den Archäologischen Park Xanten (APX) das Freizeitzentrum Xanten (FZX) oder etwas anderes in Xanten zu besuchen. Insgesamt wird mit mehr als einer Million Gäste in Xanten pro Jahr gerechnet.

Info Urlauber kommen vor allem aus NRW Einzugsgebiet Xanten werde vor allem von Menschen aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern besucht, sagt TIX-Chefin Sabine van der List. Ruhrgebiet und Rheinland seien die Haupteinzugsgebiete. Werbung Die TIX-Mitarbeiter werben innerhalb von NRW auf Messen, Stadtfesten und anderen Veranstaltungen für Xanten. Darüber hinaus macht der Partner Niederrhein Tourismus auf die Römerstadt aufmerksam.

Aufenthaltsdauer „Wir sind ein Wochenend- und Kurzzeitreiseziel“, sagt van der List. 2018 blieben die Gäste im Durchschnitt 1,9 Tage in Xanten und damit in etwa genauso lange wie jeweils in den vergangenen zehn Jahren (der Wert schwankt seit 2008 zwischen 1,9 und 2,0 Tagen). Kreisweit war die Aufenthaltsdauer im Durchschnitt auf dem Xantener Niveau (1,9 Tage im Jahr 2018). Landesweit lag sie mit 2,2 Tagen etwas über dem Wert der Römerstadt.

Auslastung der Hotels In Hotels, Ferienwohnungen, der Jugendherberge und anderen Unterkünften gab es 2018 insgesamt 718 Betten. Über das Jahr gesehen lag der Auslastungsgrad bei 44,4 Prozent (2017: 44,6 Prozent). Landesweit lag diese Quote bei 44,1 Prozent, im Kreis Wesel bei 40,1 Prozent. „Wir sind auf einem hohen Niveau“, sagt van der List. In den 90er Jahren lag die Auslastung häufig bei etwa 35 Prozent, in den 80er Jahren unter 30 Prozent.

Beliebte Reisezeit in der Woche Xanten werde vor allem am Wochenende besucht, erklärt die TIX-Chefin. „Deswegen hoffen wir auf das neue große Hotel, das würde uns im Tagungsbereich voranbringen.“ Investoren wollen an der Straße „Am Rheintor“ ein Hotel mit 120 Betten bauen. Es wäre damit größer als andere Herbergen in Xanten. „Aber das würde die vorhandenen Betriebe nicht beschädigen“, sagt van der List. „Es wird zusätzliche Gäste bringen.“ Sie denkt an Tagungen von Unternehmen. Diese würden von großen Gruppen besucht. In Xanten müssten sie bisher auf mehrere Hotels verteilt werden. Deshalb würden Firmen andere Städte für Tagungen bevorzugen.

Beliebte Reisezeit im Jahr Xantens Herbergen werden im Frühling, Sommer und Herbst deutlich häufiger gebucht als im Winter. Das zeigt die Statistik der vergangenen fünf Jahre: Im Dezember, Januar und Februar lag der Auslastungsgrad der Betten zwischen 17 und 28 Prozent, im April, Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober zwischen 44 und 62 Prozent. Auch deshalb hofft die TIX-Chefin auf das neue Hotel, denn die Investoren planen einen Wellness-Bereich. So etwas fehle in Xanten und werde das touristische Angebot erweitern, vor allem in Winter, sagt van der List. Gäste könnten vormittags Museen besuchen, spazieren gehen oder mit dem Fahrrad fahren. „Nachmittags, wenn es dunkel wird, können sie in den Wellness-Bereich gehen.“