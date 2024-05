Barrierefreiheit am Wasser Teilnehmer für Tourismusstudie in Xanten gesucht

Nico Pellender ist Student der Hochschule Rhein-Waal in Kleve im Fachbereich Nachhaltiger Tourismus, wie er weiter erklärt. Durch einen Kurs an der Uni – das Thema war Inklusion im Tourismus – sei ihm bewusst geworden, „dass Inklusion und Teilhabe grundlegende Werte sind, die in unserer Gesellschaft gefördert werden sollten“, erklärt der Mann aus Geldern. „Jeder kann irgendwann von Einschränkungen betroffen sein.“ Deshalb sehe er den barrierefreien Tourismus als Möglichkeit, diese Werte zu verwirklichen. Die Themen Barrierefreiheit und Inklusion sind von hoher gesellschaftlicher Bedeutung und verdienen eine breite Aufmerksamkeit.