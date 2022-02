Übernachtungsgäste in Xanten : Der Tourismus leidet weiter unter dem Virus

Übernachtungsgäste in Xanten

Beliebte Ziele von Touristen in Xanten: das Amphitheater im Archäologischen Park (APX) und der Dom (im Hintergrund zu sehen). Foto: dpa/Oliver Berg

Xanten Xantener Herbergen hatten 2021 immer noch fast 45 Prozent weniger Übernachtungsgäste als vor der Pandemie. Gegenüber dem Jahr 2020 gab es aber einen leichten Aufschwung.

Die Stadt Xanten ist im vergangenen Jahr wieder von mehr Touristen besucht worden als 2020. Aber wegen der Corona-Pandemie wurden abermals deutlich weniger Gäste und Übernachtungen gezählt als in früheren Jahren, wie das Landesstatistikamt IT NRW mitteilte.

Die Touristen, die in Xanten ein Zimmer mieteten, blieben im Durchschnitt 2,1 Tage lang. Insgesamt kamen deshalb im vergangenen Jahr 85.412 Übernachtungen zusammen. Das waren 572 mehr als 2020, aber immer noch fast 55.000 oder rund 39 Prozent weniger als 2019, also vor Beginn der Corona-Krise.

Basis dieser Zahlen sind die Angaben von 19 Xantener Beherbergungsbetrieben. 2021 hatten davon 18 geöffnet. Die Anzahl der verfügbaren Betten lag deshalb bei 655. Berücksichtigt werden von IT NRW nur Beherbergungsbetriebe ab zehn Betten, einschließlich Campingplätzen (Touristik-Camping) ab zehn Stellplätzen.

Der Tourismus ist in Xanten ein wichtiger Wirtschaftszweig. Die Stadt wird auch von vielen Tagesgästen besucht. Deren Anzahl wird nicht erfasst. In den Statistiken tauchen sie nur auf, wenn sie zum Beispiel in ein Museum wie den Archäologischen Park (APX) gehen. 2021 zählte dieser 298.876 Besuche, fast 46 Prozent weniger als 2019.