Mehr Gäste, mehr Übernachtungen, höhere Auslastung Xantens Tourismus erholt sich von Corona

Der Tourismus in Xanten erholt sich von der Corona-Pandemie. Wie aus den Daten des statistischen Landesbetriebs IT NRW hervorgeht, kamen im Jahr 2022 wieder deutlich mehr Gäste in die Stadt und blieben für mindestens eine Übernachtung. Zwar waren es noch nicht wieder so viele Touristen wie 2019. Aber zusammen blieben sie so lange in der Stadt, dass die Anzahl der Übernachtungen schon wieder das Vorkrisenniveau erreichte. Ein Überblick.