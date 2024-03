Landesamt ordnet Untersuchung an Totes Tier in Xanten soll ein Wolf sein

In Xanten ist mutmaßlich ein toter Wolf gefunden worden. Nach Informationen unserer Redaktion entdeckte ein Landwirt das Tier auf einer Wiese an der Bundesstraße 57 in Birten. Er meldete den Fund an die zuständigen Behörden. Das wurde unserer Redaktion vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) NRW bestätigt. Auf Anfrage teilte es mit, dass am 5. März ein totes Tier mit Verdacht auf Wolf in Xanten gefunden wurde. „Der Vorfall wurde von einem Wolfsberater dokumentiert und das Tier gesichert.“